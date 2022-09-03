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Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину крилатими ракетами, "Градами" та артилерією: є руйнування

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Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину крилатими ракетами, "Градами" та артилерією: є руйнування

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

У Дніпровському районі наші військові збили всі 5 російських ракет, які ворог скерував на Дніпро.

Ніч проти 3 вересня у Дніпропетровській області була дуже гучною. Росіяни атакували область крилатими ракетами, "Градами" та важкою артилерією.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Так, по Нікопольському району завдали ударів російські "Гради" та важка артилерія. Минулося без загиблих та поранених. У Нікополі без руйнацій. У Марганці понівечені кілька будинків, господарських споруд, автівок та газогонів.

У Криворізькому районі під ворожий вогонь потрапила Широківська громада. Є руйнування приватних будинків. Люди не постраждали. 

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 192-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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