Росіяни вночі накрили Нікопольщину вогнем із важкої артилерії: деталі ворожої атаки (фото)

Армія РФ за ніч випустила понад два десятки снарядів по Дніпропетровщині.

Російські окупанти з важкої артилерії цієї ночі, 18 січня, знову вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області. Понад два десятки ворожих снарядів прилетіли у дві громади.

Про це розповів голова ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, під обстріли потрапили Марганецька та Червоногригорівська громади. Туди прилетіло близько 20 ворожих снарядів.

"Нікопольщина знову страждала від ворожих ударів…Росіяни тричі накрили район вогнем з важкої артилерії. Понад два десятки ворожих снарядів прилетіли у дві громади - Марганецьку та Червоногригорівську", - йдеться в повідомленні.

У результаті ворожої атаки пошкоджено будинки людей та лінії електропередач. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Наслідки ще уточнюються, рятувальники обстежують території.

Нагадаємо, 17 січня у Дніпрі завершилася рятувальна операція після ракетного удару РФ по житловій багатоповерхівці 14 січня. У результаті ворожої атаки ракетою Х-22 поранення отримали 79 людей.

Загинуло 45 осіб, серед них – шестеро дітей, зокрема хлопчик, якому було всього лише 11 місяців.

Хоча рятувальна операція вже припинена, 25 людей досі вважаються зниклими безвісти. Окрім того, 15 тіл загиблих залишаються неопізнаними. За оцінками мера Дніпра Бориса Філатова, насправді загиблих може бути понад 50.

У Дніпрі показали момент влучання російської ракети Х-22 у житловий будинок - повне відео.

Президент України Володимир Зеленський доручив максимально спростити і пришвидшити отримання допомоги постраждалими внаслідок ракетного удару у Дніпрі, щоб люди якомога швидше почали відбудовувати життя.

СБУ вже почала встановлення інформації про тих російських військових, хто підготував і здійснив цей удар.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що кожен, хто винен у цьому воєнному злочині, буде встановлений, притягнутий до відповідальності.

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