Росіяни вночі обстріляли об’єкт генерації на півдні України: яка ситуація із енергосистемою зараз

В Україні станом 11:00 9 січня зросло споживання електроенергії через морози і збільшення споживання промисловістю та бізнесом з початком робочого тижня.

Про поточну ситуацію в енергосистемі України повідомили в НЕК "Укренерго".

У зв’язку з цим, щоб збалансувати енергосистему, до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють від 04:00 до 24:00. Якщо їх перевищать, доведеться застосовувати аварійні обмеження.

Українців закликають економно користуватися електроенергією й вмикати енергоємні прилади почергово, адже це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень.

"Залишається складною ситуація з електропостачанням у прифронтових регіонах на сході та півдні через значні пошкодження електромереж під час бойових дій. Крім цього, вночі росіяни обстріляли один з об’єктів генерації на півдні країни. Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і найпотужніша Запорізька АЕС", - йдеться в повідомленні.

"Укренерго", виробники електроенергії та оператори систем розподілу постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених ракетними та безпілотними атаками ворога.

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що енергетичний ракетний терор Росії проти України провалюється завдяки допомозі партнерів. Україні вдається відновлювати пошкоджену енергетичну інфраструктуру швидше, ніж росіяни завдають ушкоджень.

Раніше генеральний директор енергопостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко пояснював, що кожні -5 градусів на вулиці - це +250 МВт до споживання. Він також попередив киян про можливість локальних аварій через морози.

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