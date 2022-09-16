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Росіяни вночі сильно обстрілювали Донецьку область: є загиблий, поранені та багато руйнувань (фото)

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Росіяни вночі сильно обстрілювали Донецьку область: є загиблий, поранені та багато руйнувань (фото)

Фото: Павло Кириленко/Facebook

У Селидовому пошкоджено 32 п'ятиповерхівки.

Росіяни у ніч проти 16 вересня обстрілювали населені пункти на лінії фронту у Покровському та Бахмутському районах.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, серед ночі окупанти завдали удару зі "Смерчів" та ЗРК С-300 по Селидовому – відомо про одного загиблого та 5 поранених. Ракетами пошкоджено 32 п'ятиповерхівки, школа, гімназія та дитсадок. У Мар'їнській громаді під артобстріли потрапили Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка та Георгіївка – повідомлень про постраждалих та руйнування не надходило. В Авдіївці знову масований артобстріл центру міста під ранок. За попередньою інформацією, без жертв.

У Бахмутському районі вночі обійшлося без жертв, але є руйнування. Незадовго до півночі обстрілу зазнав Торецьк – снаряд влучив у пустир, але вибухом пошкоджено вікна та покрівлю прилеглих будівель. Також на території громади гучно було у Північному. У Парасковіївці Соледарської громади росіяни за ніч зруйнували один будинок, ще п'ять пошкодили.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 205-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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