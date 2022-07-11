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Росіяни вночі завдали п'ять ракетних ударів по населених пунктах на межі Луганської і Донецької областей

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Росіяни вночі завдали п'ять ракетних ударів по населених пунктах на межі Луганської і Донецької областей

Фото: Сергій Гайдай

Окупанти використовують авіацію, але стоять на місці, втрачають чергові склади з боєприпасами.

Протягом багатьох десятирічь армія ворога ніде не зазнавала таких вагомих втрат, як на Луганщині. За ніч проти 11 липня росіяни завдали п'ять ракетних ударів та чотири масованих артилерійських обстріли по населених пунктах на межі Луганської і Донецької областей.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"У них є все і в достатній кількості. Але наші бійці завдають росіянам чисельних втрат, багато ворогів повертаються додому і "вмирають від природних причин". "Друга армія світу" декілька разів бігла з Білогорівки, не знала що робити під Золотарівкою. У бій вже кинуті завзяті "ждуни" із Рубіжного та Сєвєродонецька. Вони знищують села області, де можливо мешкають їхні родичі. Але це те, чого вони хотіли, на жаль", - зазначив він.

Гайдай додав, що окупанти застосовують авіацію, ствольну та реактивну артилерію, намагаючись прорватися з Лисичанського та інших напрямків на Сіверськ та Слов'янськ, але вже більше тижня ці спроби безуспішні, намагаються просуватися зі сторони Попасної.

Повідомлення про втрату окупантами чергових складів із боєприпасами надходять щодня. Останнє – із Луганська. Постачання боєкомплектів на позиції у них порушено, однак ці втрати ще не досягли критичної межі – запасів у росіян забагато, наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 138-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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