Росіяни воюють з порожніми суднами в Чорному морі, а їхні ракети самоліквідуються в повітрі - ОК "Південь"

Під час чергового авіаційного удару по Одещині з літака Су-30 окупанти випустили дві ракети Х-31.

Одна з них влучила в порожній танкер "Millennial Spirit" під прапором Молдови, який дрейфує в територіальному морі.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук з посиланням на ОК "Південь".

Слід зазначити, що танкер був обстріляний російськими військовими кораблями в Чорному морі ще на початку повномасштабного російського вторгнення до України. Тоді на судні перебувало понад 500 тонн дизпалива.

Через блокаду росіянами судноплавства танкер вже 4 місяці дрейфує в морі без екіпажу. Наразі, ймовірно, на судні горять залишки вантажу.

Крім того, за даними ОК "Південь", друга ракета самоліквідувалася над морем.

Нагадаємо, у північному-західній частині Чорного моря фіксується угруповування ворожих кораблів, які несуть на борту крилаті ракети морського базування типу "Калібр". За даними Генштабу, це 4 кораблі-носії ракет. Всі вони загрожують Одесі та області, а також іншим регіонам нашої держави.

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