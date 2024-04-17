Росіяни вперше за тиждень застосували авіацію по Херсонщині: подробиці

Загалом зараз південь більше потерпає від точкових ракетних авіаційних ударів, тобто з літаків тактичної авіації з акваторії Чорного або Азовського морів.

Ситуація на півдні України залишається досить складною. Росіяни намагаються тиснути з використанням артилерії та дронів, також подекуди використовують й авіацію.

Про це в ефірі “24 Каналу” повідомила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Вона зауважила, що на Херсонщині ситуація дещо легша, хоча не абсолютно ще виправлена, тому що хоча б раз на тиждень ворог все ж таки використовує авіацію, спрямовуючи керовані авіабомби.

Нагадують про свій потенціал

Загалом зараз південь більше потерпає від точкових ракетних авіаційних ударів, тобто з літаків тактичної авіації з акваторії Чорного або Азовського морів. Ворог випускає або керовані авіаційні ракети типу Х-59 або протирадіолокаційні Х-31П, щоб завадити системам протиповітряної оборони.

Попри те, що довготривалий час противник не міг застосовувати авіацію на Херсонщині, все ж таки раз на тиждень ворог намагається нагадувати про свій потенціал.

“Вчора з паузою в тиждень росіяни атакували керованими авіабомбами Бериславщину”, — повідомила Гуменюк.

Внаслідок удару 17 людей отримали акубаротравми. На щастя, складніших поранень не було, але є руйнування житлового та соціального сектору, крамниці, пункту видачі гуманітарної допомоги і поштового відділення.

Яка ситуація на Запоріжжі

На Запорізькому напрямку ворог також продовжує тиснути з використанням авіації там, де немає успіху, зокрема у Роботиному. Окупанти не можуть атакувати й мати просування, тому кидають авіабомби.

“Населеним цей пункт назвати не можна, бо населення немає і майже вщент все зруйновано, проте ворог продовжує тиск саме на цьому напрямку. Ворог активізується ближче до Донеччини, але з нашої зони відповідальності бронетехніка також не йде — штурми суто піші”, — зазначила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня.

За її словами, Оріхівський напрямок найбільше потерпає від застосування авіації. Більшість штурмів на цьому відтінку фронту припадає на Старомайорське.

Нагадаємо, російські війська намагалися прорвати оборону ЗСУ на Донеччині. Протягом минулої доби на фронті відбулося 68 бойових зіткнень.

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