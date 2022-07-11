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Росіяни вранці вдарили із реактивної артилерії по одній з громад Сумської області - голова ОВА

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Росіяни вранці вдарили із реактивної артилерії по одній з громад Сумської області - голова ОВА

Російські окупанти вранці 11 липня обстріляли одну з громад Сумської області.

Водночас ніч у Сумській області минула спокійно.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"О 7:30 ранку росіяни вдарили із реактивної артилерії по Шалигінській громаді. 20 прильотів", - написав він.

Очільник області додав, що жертв та руйнувань попередньо немає.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 138-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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