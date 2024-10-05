Росіяни все частіше запускають дрони невстановленого типу: Ігнат розповів деталі

Армія РФ все частіше під час атак на Україну використовує не лише безпілотники "Шахеди", а ще й дрони невстановленого типу. Ці БпЛА підпадають під вплив українських засобів радіоелектронної боротьби та падають на землю, не завдавши шкоди.

Про це розповів т.в.о. начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі "УП".

Він підтвердив інформації ПС про те, що вночі 5 жовтня сили ППО збили усього три безпілотники, а решта 10 БпЛА було локаційно втрачено на півдні та півночі. Ймовірно, це могли були дрони інших типів, ідентифікація яких, при виявленні, проводиться спеціалістами на землі.

"Локаційно втрачені – термін, який уже тривалий час застосовують Повітряні сили у ранкових повідомленнях, означає, що ціль, яку супроводжували радіотехнічні війська ПС – ударні чи розвідувальні БпЛА ворога, зникають із радарів. Це означає, що вони або вичерпали запас пального, або упали під впливом засобів РЕБ Сил оборони".

Зокрема росіяни частіше використовують дешеві БпЛА, зокрема "Гербера". Їх виробляють в трьох варіантах: дрон радіоелектронної розвідки, дрон-камікадзе, або хибна ціль. Видання Defence Express повідомляло, що цей БпЛА має фюзеляж із пінопласту та зібраний з доволі низькою культурою виробництва, тому може "припиняти своє існування" самостійно, тобто падати.

У Повітряних сили наголошують, що будь-яка повітряна ціль ворога – лише точка, маркер на моніторах ППО. Точно з’ясувати, що саме летіло і яке було корисне навантаження, можна лише по уламках на землі.

Юрій Ігнат наголошує, що ворог використовує велику кількість засобів повітряного нападу, щоб перевантажити українську ППО та з метою проведення повітряної розвідки.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що йому відомо про випадки зальоту російських безпілотників на територію країни. Проте диктатор пояснює це "недосвідченими руками" та роботою засобів радіоелектронної боротьби.

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