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Росіяни встановили триколор на схід від Селидового: у Deep State заявили про бої на околицях

Росіяни встановили триколор на схід від Селидового: у Deep State заявили про бої на околицях

Російський військовий / Фото: Associated Press

За даними аналітиків, "ситуація важка і не контрольована".

Російські війська встановили свій прапор на адмінбудівлях шахти "Котляревська" на схід від міста Селидове.

Про це повідомили аналітики Deep State.

"Ка*апська ганчірка на адмінбудівлях шахти "Котляревська" східніше Селидового", – вказано в заяві.

Аналітики також повідомили, що бойові дії тривають вже на околицях міста. За їхніми даними, "ситуація важка і не контрольована".

У Deep State також опублікували мапу бойових дій довкола Селидового. Зауважимо, що місто розташоване в Покровському районі Донецької області.

Ворог встановив свій прапор на адмінбудівлях шахти
Ворог встановив свій прапор на адмінбудівлях шахти "Котляревська" / Фото: Deep State
Мапа бойових дій у районі Селидового / Мапа: Deep State / ©
Мапа бойових дій у районі Селидового / Мапа: Deep State

Нагадаємо, раніше аналітики Deep State повідомили, що ворог просунувся у Новогродівці, Торецьку, Михайлівці, біля Павлівки, Пантелеймонівки та Вугледара.

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