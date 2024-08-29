Росіяни встановили триколор на схід від Селидового: у Deep State заявили про бої на околицях

За даними аналітиків, "ситуація важка і не контрольована".
Російські війська встановили свій прапор на адмінбудівлях шахти "Котляревська" на схід від міста Селидове.
Про це повідомили аналітики Deep State.
"Ка*апська ганчірка на адмінбудівлях шахти "Котляревська" східніше Селидового", – вказано в заяві.
Аналітики також повідомили, що бойові дії тривають вже на околицях міста. За їхніми даними, "ситуація важка і не контрольована".
У Deep State також опублікували мапу бойових дій довкола Селидового. Зауважимо, що місто розташоване в Покровському районі Донецької області.
Нагадаємо, раніше аналітики Deep State повідомили, що ворог просунувся у Новогродівці, Торецьку, Михайлівці, біля Павлівки, Пантелеймонівки та Вугледара.
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