Росіяни встановлюють на "найкращі" танки Путіна триповерхову броню, але все марно – Forbes

Опубліковане в Мережі відео свідчить, що додаткові заходи не допомагають ворожим танкам захиститися від українських дронів.

Росіяни зазнають невдачі у своїх останніх спробах захистити новітні танки Т-90М, які президент РФ Володимир Путін називає найкращими у світі. Це має стати уроком для виробників танків на Заході.

Про це повідомляє Forbes.

Автори статті посилаються на опубліковане нещодавно відео, де зафіксоване успішне знищення на фронті російського танка Т-90 з "потрійним дахом" із додаткових шарів броні.

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Як заявляють росіяни, їхні новітні танки Т-90М мають бути оснащені системою активного захисту "Арена". Ця система вистрілює керовані за радаром снаряди для збивання дронів. Однак журналісти зазначають, що систему ще не бачили в дії і, можливо, вона ніколи не з'явиться.

"Тим часом танкісти намагаються підвищити свої шанси, додаючи додаткову броню... В останній версії ми бачимо Т-90М з екраном на даху, покритим ДЗ (додатковим захистом), і додатковим екраном на даху для тришарового захисту. Як показує останнє відео, додаткові заходи не допомогли", – йдеться в публікації.

Повідомляється, що нещодавно було помічено ще один Т-90М зі встановленим на даху глушником безпілотників. Але й цей танк був швидко знищений за допомогою українського дрона "Баба Яга".

Як вказують автори статті, це ще одне свідчення того, що російські глушники ненадійні і часто марні.

"Навіть якщо на танках буде багато глушників, це не зупинить їх від знищення дронами... Єдиний спосіб для танків вижити в цей час – просто не наближатися до зони дії FPV. Багато повідомлень вказують на те, що у росіян тепер є зона без танків, що простягається на шість миль від лінії фронту", – йдеться в публікації.

Російський танк Т-90М з додатковим захистом / Скриншот з відео

Росіяни встановлюють на новітні танки Т-90М триповерхову броню, але це не допомагає

До слова, як розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, на 2025 рік у Росії ще є можливість знімати танки зі зберігання. Проте 2026 року у ворога вже не залишиться танків для розконсервації.

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