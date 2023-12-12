Росіяни встановлюють на "шахеди" бойові частини від таємничої ракети – Defense Express

За словами експерта, уламково-фугасна бойова частина масою 40 кг не збігається за маркуванням з жодною керованою ракетою радянського чи російського виробництва.

Уламково-фугасна бойова частина на російському "шахеді" модифікації "Герань-К" не збігається за маркуванням з жодною керованою ракетою радянського чи російського виробництва.

Про це сказав військовий експерт Defence Express Іван Киричевський у етері телеканалу "Еспресо".

"Агенції Defence Express вдалося встановити, що на російському "шахеді" модифікації "Герань-К" стоїть бойова частина незрозумілої конструкції. Агенції відомо, що на цій бойовій частині стоїть ракетний індекс маркування. Більш того, цей індекс збігається з одним із підприємств, яке виготовляє елементи до комплексу "Панцир-С1", - пояснив Киричевський.

За словами військового експерта, уламково-фугасна бойова частина масою 40 кг не збігається за маркуванням з жодною керованою ракетою радянського чи російського виробництва.

"Можливо, росіяни розробили певний запас боєголовок під якусь модернізовану установку і зараз їх використали на дронах-камікадзе. Якщо агенції Defence Express вдалося знайти фотографії, то це означає, що іноді у БПЛА виникають якісь незрозумілі нюанси з роботою. Але це демонструє спрощену систему виробництва "шахедів" у РФ", - зауважив Киричевський.

Раніше повідомлялось, що в одному зі збитих російських безпілотників типу Shahed виявили батарею, модем та SIM-карту українського мобільного оператора "Київстар".

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