Росіяни встановлюють прямий контроль над захопленою Донеччиною – радник мера Маріуполя

Росіяни відмовилися від "референдумів", колаборантів і роздавання гречки і хочуть отримати владу напряму.

Росія встановлює прямий контроль над недавно захопленими районами Донеччини, в обхід місцевих колаборантів.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"В окупаційній владі Донецької області ротація. Призначено нового керівника уряду окупантів росіянина Віталія Хоценка", – зазначив Андрющенко.

Він пояснив, що це перше пряме призначення з Росії у маріонетковій псевдореспубліці.

"Але картина не буде повною, якщо не додати що ротація уряду окупантів відбулась одночасно з візитом першого заступника адміністрації президента Росії Сергія Кірієнко. Який відповідно доставив наказ і проконтролював його виконання.

Потім був візит Пушиліна та Кірієнко в Маруполь. З важливого – ані супроводження, ані участі місцевих колаборантів або кураторів від Росії Сабліна і ко. Більш того, центр периметру безпеки з концентрацією поліцаєв та МГБ/ФСБбуде влаштовано… в Новоазовську. Де вже оселився корпус кадирівців, які контролюють Маріуполь та район", – каже радник мера Маріуполя.

За словами Андрющенка, це свідить про те, що:

всі колаборанти йдуть в утиль, а влада передається росіянам напряму;

сценарій контролю за Маріуполем через маргіналізації та бандитизм входить в дію.

"Ну й головне. Ніяких референдумів. Ніяких гречок. Пряма інтеграція в Росію набирає обертів", – підсумував він.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі триває розбирання завалів багатоповерхівок: знаходять сотні тіл загиблих.

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