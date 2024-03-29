Росіяни всю ніч атакували Україну ракетами і дронами: де лунали вибухи та які наслідки

У ніч проти 29 березня Збройні сили Російської Федерації здійснили масований обстріл України, під час якого було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Увечері та протягом ночі вибухи лунали у Дніпрі та області, на Черкащині, Хмельниччині, Івано-Франківщині та Львівщині. Під час масованого обстрілу України Польща піднімала в небо військову авіацію.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про ворожу атаку.

Російські війська вдарили по енергоструктурі України. Є пошкодження теплових і гідроелектростанцій в центральному і західному регіонах України. Окупанти атакували три ТЕС в Україні.

Наразі на Дніпропетровщині застосували графіки аварійних відключень світла, на Харківщині діють погодинні відключення.

"Укренерго" повідомляє про наслідки чергового терористичного удару росіян по енергетичній інфраструктурі. Вночі окупанти вдарили по об'єктах енергетики. Пошкоджено тепло- та гідроелектростанції в центрі та на заході України", - сказано в повідомленні "Укренерго".

"Чергова масована атака країни-терористки на нашу енергетику! Цього разу ворог б'є по об'єктам у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях. Ціллю атаки дронами та ракетами були, зокрема, об'єкти генерації електроенергії. Енергетики, рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Ситуація у Києві

Ворог завдав комбінованої масованої атаки, застосовуючи ракети та дрони. Тривогу оголошували тричі і вона тривала майже всю ніч.

"В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Жертв та постраждалих від атаки немає", - зазначили в ОВА.

У декількох районах оперативні служби зафіксували падіння уламків від збитих цілей.

Так, в одній з територіальних громад внаслідок падіння уламків пошкоджено два приватних будинки. В них посічені стіни, вилетіли вікна, пошкоджена покрівля. Вся необхідна допомога вже надається на місцях.

В іншій громаді уламками пошкоджено паркан та асфальтовану дорогу.Робота з фіксації наслідків атаки ворога триває.

Атака Вінницької області

Цієї ночі ворог знову атакував Вінниччину дронами. У селі Северинівка Жмеринської територіальної громади безпілотник впав поблизу житлового будинку та здетонував", - повідомила пресслужба ДСНС України.

Від вибуху повилітали шибки, пошкоджено сам будинок, гараж, паркан і газову трубу.

Наслідки атаки армії РФ на Вінницьку область 29 березня / Фото: ДСНС

Пожежі вдалося запобігти. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав. З власником домоволодіння та його сином на місці працював психолог ДСНС. Без електропостачання в населеному пункті залишаються 17 будинків.

Дніпропетровська область

Росіяни запустили ракети по Дніпропетровській області. У Дніпрі та Кам'янському пролунала серія вибухів. В одному з районів Кам'янського зникла електрика.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що росіяни атакували критичну інфраструктуру.

Фото: Дніпропетровська ОДА

"Ворог атакував низку об'єктів критичної інфраструктури області. Подробиці - згодом", - заявив Лисак.

За останніми даними, постраждали шестеро людей, зокрема 5-річна дитина.

"Дитині надали меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно. Як і жінки 19 та 47 років. А двоє чоловіків, 36 та 47 років, госпіталізовані. Один з них - важкий", - зазначив він.

Протягом ночі та під ранок ППО знищила над областю 24 повітряні ворожі цілі.

"По 12 ракет та безпілотників. Працювали у Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському, Новомосковському, Кам'янському районах", - додав Лисак.

Вибухи на Черкащині

На Черкащині було чутно звуки вибухів. Командування Повітряних сил України попереджало про ракетну небезпеку.В області повітряна тривога розпочалася о 22:29, у Повітряних силах повідомили про загрозу ударних БпЛА.

Про підвищену небезпеку о 22:31 повідомив очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Після 23:00 у Черкасах було чутно кілька вибухів.

"Повітряна тривога на Черкащині триває. Наші оборонці продовжують посилено працювати. Маємо вже кілька збиттів БпЛА над областю", — прокоментував Табурець.

З його слів, на місцях падінь уламків працюють відповідні служби.

Вибухи на Хмельниччині

Уночі у Хмельницькій області під час повітряної тривоги, яка розпочалась о 00:30, було чути звуки вибухів. Ймовірно, це була робота сил ППО.

О 05:16 Повітряні Сили повідомили про рух ракет на Хмельницький. Згодом мешканці міста чули звуки вибухів.

"Сьогодні під час відбиття повітряної атаки в межах області було збито три ворожі цілі.

Постраждалих чи пошкодження обʼєктів інфраструктури немає", - уточнили в ОВА.

Вибухи на Львівщині

Вночі, 29 березня, під час повітряної тривоги на Львівщині пролунали вибухи. РФ атакувала область дронами-камікадзе типу "Шахед".

Як повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, о 02:33 перший дрон зайшов у повітряний простір Львівської області.

О 02:40 мешканців Стрия та Стрийського району попередили про високий рівень небезпеки. Невдовзі пролунали вибухи. Очільник ОВА зазначив, що працює ППО.

Вибухи на Миколаївщині

У Миколаївській області у ніч проти 29 березня сили ППО знищили ударні дрони.

"У ніч проти 29 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено пʼять БпЛА типу "Shahed-131/136", – вказано в заяві очільника ОВА.

Як відпрацювала ППО

Окупанти застосували різні типи ракет та ударні безпілотники під час атаки. ППО знищила 84 повітряні цілі.

99 засобів повітряного нападу:

60 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" (район пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область -РФ);

три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (із трьох винищувачів МіГ-31К – Рязанська область);

дві балістичні ракети "Іскандер-М" (ТОТ Крим);

дев'ять керованих авіаційних ракет Х-59 (із дев’яти літаків Су-34 – Бєлгородська область);

чотири крилаті ракети "Іскандер-К2 (Курська область);

21 крилата ракета Х-101/Х-555 (із одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – Енгельс).