Росіяни всю ніч гатили по Херсонщині: влада повідомила трагічні новини

Ніч у Херсонській області видалась важкою - ворог всю ніч осбстрілював регіон.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"У результаті "прильоту" по Херсону загинув 72-річний чоловік. Ще один - отримав травми, йому надана допомога на місці. У Кізомисі було влучання в приватний будинок. Від отриманих травм літня жінка померла на місці. Чоловіка 60 років у стані середньої важкості доставили до лікарні. Під вогнем була й Ольгівка. Постраждала 63-річна жінка. Її госпіталізовано", - зазначив він.

Нагадаємо:

Російські війська упродовж 17 вересня з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, безпілотників та авіації випустили 502 снаряди по території Херсонської області. Загинули дві людини.

Російські війська практично щодня з різних видів озброєння обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Управління верховного комісара ООН із прав людини cтаном на 10 вересня підтвердило загибель 9614 загиблих і 17 535 поранених цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Однак в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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