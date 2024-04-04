Росіяни всю ніч тероризували Харківщину: влада повідомила про наслідки

Окупанти вночі атакували Харківщину - випустили щонайменше 15 ворожих безпілотників, частину із них збили сили ППО.

Про наслідки атаки повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Складна ніч для Харківщини. Окупанти багаторазово завдавали удари "Шахедами" по території області. У м. Харків під прицілом був Новобаварський район, пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Окупанти завдали повторного удару, внаслідок якого загинули 3 працівника ДСНС, які прибули на виклик. Постраждали ще 6 цивільних. Внаслідок потрапляння ворожого дрона у інший 14-поверховий будинок частково зруйновано балкони верхніх поверхів, пошкоджено скління та конструктивні елементи. Загинула 69-річна жінка", - написав він.

Крім того, о 02:49 окупанти завдали ударів по Салтівському району. Без постраждалих.

Близько 02:08 окупанти завдали ударів по м. Лозова, пошкоджена цивільна інфраструктура, горіли 5 автівок. Постраждалих немає. Після п'ятої години вдарили повторно. Минулося без постраждалих.

О 03:05 окупанти вдарили по Чугуївському району. Також без постраждалих.

Наразі на місцях працюють правоохоронці та фіксують всі злочини росіян.

Нагадаємо, у ніч проти 4 квітня російські війська декілька разів атакували Харків безпілотники. Загинули чотири людини, серед них троє — рятувальники, які приїхали на місце, щоб ліквідувати наслідки попередньої атаки. Ще 12 людей поранені. У місті пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки.

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