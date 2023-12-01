“Росіяни втекли, вони це добре вміють”: у ГУР розповіли деталі операцій на “вишках Бойка” та в Криму

В українській військовій розвідці тепер впевнені, що ЗСУ зможуть деокупувати Крим.

У ГУР Міноборони України відзначили боягузливість російських окупантів, які покинули так звані “вишки Бойка” під час спецоперації українських розвідників та втекли від вогневого контакту на мисі Тарханкут у Криму.

Про це в інтерв'ю проекту Ukrainian Witness розповіли командири підрозділів української військової розвідки.

Командир із позивним “Боргеза” відзначив, що під час атаки на “вишки Бойка” росіяни безрезультатно працювали авіацією, а потім відступили, повністю замінували ці об’єкти у морі.

“Там усе перетягнуте мінами. Ящики, мотузки на підлозі, напіввідкриті сухпайки, двері - суцільне мінне поле. Поки вишки повністю не розміновані, там ще мають попрацювати наші інженери”, – зазначив він.

Під час десантування на мисі Тарханкут українські розвідники вступили у бій з ворогом, але росіяни втекли від вогню.

“У нас був контакт із ворогом. Але зрештою росіяни втекли, вони це добре вміють. Наші хлопці виконали поставлені завдання. У цьому їм допомагали кримські партизани”, – розповів командир із позивним “Тимур”.

У ГУР тепер впевнені, що ЗСУ зможуть деокупувати Крим.

“На морі у нас залишився ще один бар'єр – і все. Ми зробимо так, що Крим буде вдома. Ми зробимо це, хоч би скільки часу це зайняло”, – запевнив “Тимур”.

Нагадаємо, бійцям Головного управління розвідки Міністерства оборони вдалося на надувних човнах обдурити весь російський флот, підтвердження цьому — успішна спецоперація з відбиття так званих “вишок Бойка”.

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