Росіяни втрачають цілі взводи під час невдалих штурмів правобережжя Херсонщини — "Атеш"

Некомпетентність командирів і безглузді рішення впливають на моральний стан військових, що змушує багатьох шукати способи уникнути участі у штурмах.

Російська армія втрачає цілі взводи при спробах штурмів правого берега Херсонщини. Попри невдачі, військове командування продовжує відправляти солдатів "на вірну смерть".

Про це повідомляє партизанський рух українців і кримських татар "АТЕШ".

Агенти руху "АТЕШ" повідомляють про критичну ситуацію у підрозділах окупантів на лівобережжі Херсонської області, зокрема в 70-й мотострілецькій дивізії, яка зазнала серйозних втрат.

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"Нещодавній штурм правобережжя завершився катастрофою: цілі взводи були знищені, що сильно вплинуло на моральний стан російських військових. Незважаючи на це, командування продовжує відправляти підлеглих на завідомо провальні операції, намагаючись знайти зручніші місця для майбутніх десантів, своєрідна розвідка боєм", – йдеться у повідомленні.

Некомпетентність командирів і їхні безглузді рішення змушують багатьох російських солдатів шукати способи уникнути участі у смертельних штурмах. Фіксується зростання кількості звернень до координаторів "АТЕШ" від російських військовослужбовців, які більше не бажають помирати у м'ясних штурмах.

Нагадаємо, росіяни намагалися штурмувати правобережжя Херсонської області, бо, зокрема, намагаються відволікти увагу ЗСУ від Покровського напрямку.

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