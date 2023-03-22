Росіяни втрачають динаміку біля Бахмута, загроза оточення міста залишається - британська розвідка

Збройні сили України проводять успішні контратаки біля Бахмута Донецької області. Втім, загроза оточення міста із півночі та півдня все ще залишається.

Про це повідомили У Міністерстві оборони Великої Британії у Twitter.

У зведенні наголошують, що днями українські сили провели локальну контратаку на захід від Бахмута. Це, ймовірно, послабить тиск на маршрут постачання по трасі H32, що перебуває під загрозою.

За даними британської розвідки, бої навколо центру міста тривають.

"Проте існує реальна ймовірність того, що наступ російських військ на місто втрачає колишню обмежену динаміку, частково через те, що деякі підрозділи міноборони Росії були перекинуті в інші сектори", - йдеться в повідомленні британського Міноборони.

Бої за Бахмут

Командувач Сухопутних військ генерал-полковника Олександр Сирський каже, окупанти намагаються просуватися з околиць Бахмута до його центру. Втім, українські військові тримають оборону та стримують штурми ворога.

Сили оборони не виходять із мiста, кажуть у Міноборони. Заступниця міністра Ганна Маляр повідомила, що керівник оборони Бахмуту бригадний генерал Гнатов Андрій. За її словами, Бахмут перебуває під ворожим вогнем щохвилини.

Інститут вивчення війни повідомляє, що російські війська досягли незначних успіхів у Бахмуті та його околицях на тлі повідомлень про збільшення темпів російських операцій навколо Авдіївки. Але це не допоможе їм досягти навіть незначних успіхів, перш ніж вони втратять ініціативу в Україні.

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