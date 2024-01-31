Росіяни втрачають живу силу та техніку: яка ситуація на Авдіївському напрямку

Лінія бойового зіткнення в районі Авдіївки майже не рухається.

Російські окупанти на Авдіївському напрямку втрачають велику кількість техніки та живої сили.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” розповів Начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї бригади "Магура" Дмитро Лазуткін.

"Наша бригада веде бої на північному фланзі Авдіївки, поблизу селищ Степове й Бердичі. Чинимо опір окупантам, стримуючи їхню навалу. Противник не припиняє ракетні атаки та пуски КАБ. Доволі щільно працює ворожа артилерія, інтенсивність вогню не знижується. Броньована техніка окупантів підтримує атаки, і піхота намагається пробитися й намацати слабкі місця в нашій обороні. Але поки що ворогу це не вдається, і сподіваюсь, що не вдасться", - наголосив Дмитро Лазуткін.

Він також додав, що лінія бойового зіткнення в районі Авдіївки майже не рухається.

"Росіяни зазнають величезних втрат, і така тенденція зберігається протягом кількох місяців. Можна говорити, що оборона Авдіївки є ефективною. Тому, що ворог втрачає багато одиниць техніки й живої сили", - зауважив Лазуткін.

Нагадаємо, що у майже дощенту зруйнованій Авдіївці залишилося близько тисячі мешканців.

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