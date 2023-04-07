Біля Авдіївки росіяни втратили чотири тисячі солдат - американські аналітики

Російські окупаційні війська зазнають великих втрат на Донбасі. Лише протягом минулого тижні біля Авдіївки було ліквідовано чотири тисячі солдатів армії РФ.

Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

З посиланням на речник Об’єднаного прес-центру військ Таврійського напрямку полковник Олексія Дмитрашківського в ISW наводять цифри втрат ворога біля Авдіївки. Зазначається, що цей особовий склад раніше проходив навчання в Білорусі для посилення лінії Авдіївка-Мар'їнка.

Своєю чергою, з посиланням на речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в Інституті зауважують, що окупанти не відчувають нестачі артилерійських боєприпасів у районах, де російські війська віддають перевагу наступальним операціям. Наприклад, на Бахмутському напрямку. Тим часом у ДПСУ 5 квітня заявили, що сили ПВК "Вагнера" все ще відчувають нестачу артилерійських снарядів.

Карта боїв ISW.

Американські аналітики додають, що російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка – Донецьк 6 квітня.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли про бої на Донбасі. Наголошується, що російські окупаційні війська на сході України застрягли на декількох напрямках і виснажують свої сили. Армія РФ не може досягнути жодної стратегічної мети.

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