Біля Авдіївки росіяни втратили чотири тисячі солдат - американські аналітики

Російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка – Донецьк.
Російські окупаційні війська зазнають великих втрат на Донбасі. Лише протягом минулого тижні біля Авдіївки було ліквідовано чотири тисячі солдатів армії РФ.
Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.
З посиланням на речник Об’єднаного прес-центру військ Таврійського напрямку полковник Олексія Дмитрашківського в ISW наводять цифри втрат ворога біля Авдіївки. Зазначається, що цей особовий склад раніше проходив навчання в Білорусі для посилення лінії Авдіївка-Мар'їнка.
Своєю чергою, з посиланням на речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в Інституті зауважують, що окупанти не відчувають нестачі артилерійських боєприпасів у районах, де російські війська віддають перевагу наступальним операціям. Наприклад, на Бахмутському напрямку. Тим часом у ДПСУ 5 квітня заявили, що сили ПВК "Вагнера" все ще відчувають нестачу артилерійських снарядів.
Американські аналітики додають, що російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка – Донецьк 6 квітня.
Нагадаємо, у ЗСУ розповіли про бої на Донбасі. Наголошується, що російські окупаційні війська на сході України застрягли на декількох напрямках і виснажують свої сили. Армія РФ не може досягнути жодної стратегічної мети.
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