Росіяни втратили з-під контролю Лиман: у розвідці Британії розповіли про наслідки для РФ

У суботу, 1 жовтня, стало відомо про звільнення Лиману в Донецькій області.

В оперативному відношенні місто важливе, бо контролює ключову дорогу, що перетинає річку Сіверський Донець. Саме за нею Росія намагається зміцнити свою оборону.

Про це повідомили у розвідці Великої Британії.

Зазначається, що виведення військ агресорки Росії призвело до нової хвилі публічної критики російського військового керівництва з боку високопосадовців.

"Відхід Росії з Лимана також є серйозною політичною невдачею з огляду на те, що місто розташоване у Донецькій області. Це той регіон, який Росія нібито прагнула "звільнити" і намагається незаконно анексувати", - наголошують британські розвідники.

Щобільше - подальші втрати території, які Москва незаконно окупувала, ймовірно призведуть до посилення цієї громадської критики та посилення тиску на найвище командування.

До слова, у розвідці Британії повідомили, що Лиман захищали неукомплектовані підрозділи Західного та Центрального військових округів Росії, а також контингентів добровільно мобілізованих резервістів. "Сили, ймовірно, зазнали значних втрат, коли відійшли єдиною дорогою з міста, яка все ще була в руках росіян", - йдеться у звіті.

Як повідомлялося, на Лиманському напрямку українці замикають у кільце підрозділи 20 російської армії та загони "БАРС". Затиснуті в Лимані російські окупанти попросили російське командування дозволити вийти з міста, але отримали відмову.

Українські військові встановили державний прапор на в'їзному знаку у Лимані Донецької області. Відео з'явилося у Мережі.

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