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"Росіяни взагалі озвіріли": Філатов закликає мешканців Дніпра "пересидіти в тихому місці"

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"Росіяни взагалі озвіріли": Філатов закликає мешканців Дніпра "пересидіти в тихому місці"

УНІАН

Філатов наголошує, що не треба наразі повертатися до міста сім'ями.

Мер Дніпра Борис Філатов закликав людей не піддаватися паніці та не поширювати його заяви нібито із закликами евакуюватися з міста якнайшвидше. Водночас він вважає правильним тимчасово перебратися до безпечних місць людям, які не залучені в критичній інфраструктурі, а також жінкам, дітям та пенсіонерам, оскільки зараз є велика загроза атак з боку РФ.

Про це міський голова сказав під час телемарафону на телеканалі "Дніпро".

"Від першого дня війни я говорив, що в умовах масованих ракетно-бомбових обстрілів у разі, якщо є така можливість (матеріальна або є родичі) і люди не залучені в критичній інфраструктурі, то краще дітям, жінкам та страшим людям пересидіти в тихому місці. Я це говорив із другого дня війни, від 25 лютого", - висловився він.

Філатов висловив думку, що особливо після того, як українські захисники потопили ракетний крейсер "Москва", росіяни "взагалі озвіріли".

"Вони бомбардували вночі Київ, вони й надалі запускатимуть ракети. Якщо є така можливість, то краще побути у безпечнішому місці. Тим більше, не повертатися назад сім'ями. Мер Кличко про це каже 24/7. Тут кожен має вирішувати сам. Я не можу оцінювати цей процес як державний чиновник. Це моя приватна думка", – каже мер Дніпра.

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