"Росіяни взагалі озвіріли": Філатов закликає мешканців Дніпра "пересидіти в тихому місці"

Філатов наголошує, що не треба наразі повертатися до міста сім'ями.
Мер Дніпра Борис Філатов закликав людей не піддаватися паніці та не поширювати його заяви нібито із закликами евакуюватися з міста якнайшвидше. Водночас він вважає правильним тимчасово перебратися до безпечних місць людям, які не залучені в критичній інфраструктурі, а також жінкам, дітям та пенсіонерам, оскільки зараз є велика загроза атак з боку РФ.
Про це міський голова сказав під час телемарафону на телеканалі "Дніпро".
"Від першого дня війни я говорив, що в умовах масованих ракетно-бомбових обстрілів у разі, якщо є така можливість (матеріальна або є родичі) і люди не залучені в критичній інфраструктурі, то краще дітям, жінкам та страшим людям пересидіти в тихому місці. Я це говорив із другого дня війни, від 25 лютого", - висловився він.
Філатов висловив думку, що особливо після того, як українські захисники потопили ракетний крейсер "Москва", росіяни "взагалі озвіріли".
"Вони бомбардували вночі Київ, вони й надалі запускатимуть ракети. Якщо є така можливість, то краще побути у безпечнішому місці. Тим більше, не повертатися назад сім'ями. Мер Кличко про це каже 24/7. Тут кожен має вирішувати сам. Я не можу оцінювати цей процес як державний чиновник. Це моя приватна думка", – каже мер Дніпра.
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