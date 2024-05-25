"Росіяни вже були б у Києві": що врятувало Україну від поразки на тлі затримок постачання зброї – NYT

Військові розповіли, без чого було б важко втримати фронт.

Безпілотники стали рятівною зброєю для Збройних сил України в умовах гострого дефіциту артилерійських боєприпасів та солдатів.

Про це йдеться у статті The New York Times.

Старший лейтенант Юрій Федоренко, відомий за позивним "Ахілл", розповів журналістам видання про роботу свого підрозділу безпілотної авіації. Протягом кількох місяців його групи безпілотників, що входять до складу 92-ї десантно-штурмової бригади, заповнювали прогалини в українській обороні, стримуючи російську навалу, що націлилася на Часів Яр на Донеччині.

"Ахілл" наголошує, що без дронів Україна вже б зазнала поразки у війні і "росіяни були б у Києві".

"Ми маємо абсолютно абсурдну ситуацію. Уявіть собі боксерський поєдинок, де є рівні боксери, але один з них може вдарити один раз, а його суперник – 10 разів. Це абсолютний театр абсурду", – каже "Ахілл", коментуючи кількамісячну зупинку поставок зброї від США.

Взимку ЗСУ вдалося запобігти великому прориву росіян, але наприкінці лютого росіяни почали тотальний наступ на Часів Яр, каже Ахілл. За допомогою своїх розвідувальних безпілотників він бачив, як російські солдати скупчувалися.

"Я зрозумів, що вони йдуть", – сказав він. Але без достатньої кількості артилерійських снарядів українці не могли вразити російські тилові шляхи постачання, як вони зазвичай робили, щоб попередити атаку.

"Це сталося після того, як у нас не вистачало боєприпасів, а нашій артилерії не було з чого стріляти", - каже військовий.

За словами "Ахілла", у середині квітня росіяни здійснили черговий штурм у бік Часового Яру з 30 танками та бронетехнікою. ЗСУ змогли підбити щонайменше 22 машини, але через брак артилерії більшість ударів завдавали групи безпілотників. Це були не тільки дрони-камікадзе, але й дрони, які скидали міни на шляху російської бронетехніки. Деякі машини також були вражені українською піхотою з протитанкової зброї.

"Все, що ми можемо зробити зараз, маючи безпілотники, які у нас є, це сповільнити їхнє просування", – сказав військовий.

Нагадаємо, дрони атакували важливий радіотехнічний центр на Кубані – які наслідки (фото).

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