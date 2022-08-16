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Росіяни вже готові: військовий експерт - про зручний момент знищення Кримського мосту

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Росіяни вже готові: військовий експерт - про зручний момент знищення Кримського мосту

Фото: Сайт МЗС РФ

Росіяни розуміють, що рано чи пізно Кримський міст буде знищений, і вони готуються до цього.

Військовий експерт Олег Катков впевнений, на цей випадок вони знайшли альтернативу - пробили собі сухопутний коридор. За його словами, цей сухопутний коридор дозволить доставляти зброю та техніку через Маріуполь та Мелітополь.

Про це у стрімі 24 каналу розповів головний редактор Defence Express Олег Катков.

"Знищення Кримського мосту відбудеться, рано чи пізно. На мою думку, росіяни вже були готові до його ліквідації. Окупанти захистили кримський міст настільки, наскільки могли. Тому, якщо пан Данілов говорить про знищення кримського мосту, росіяни стягують туди весь захист, а ми натомість б’ємо по аеродромі – це означає, що все спрацювало", - зауважив він.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов назвав найефективніший спосіб, яким ЗСУ можуть зруйнувати Кримський міст назавжди. За його словами, зруйнувати Кримський міст можна ракетами до HIMARS типу ATACMS, якщо вони надійдуть Україні від США.

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Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3474
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