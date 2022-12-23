"Росіяни люб'язно пожертвували": у Пентагоні заявили, що у ЗСУ може бути більше танків, ніж в окупантів

Чиновник Пентангону на правах анонімності розповів, що США не планують передавати Україні M1 Abrams. Він зазначив, що ЗСУ можуть мати більше танків через "російські пожертви".

Про це пише Washington Post.

Чиновник Пентагону заявив, що M1 Abrams складні в обслуговуванні, через що навіть в армії США були проблеми з їхньою експлуатацією під час війни в Іраку.

Проте він припустив, що ЗСУ можуть мати "більше танків на полі бою, ніж росіяни".

"Росіяни люб'язно пожертвували багато", — пояснив своє припущення чиновник. Він пригадав про техніку, яку окупанти покинули під час поспішного відступу з Київської та Харківської областей.

Заяви про потреби у зброї для ЗСУ

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Силам оборони України треба 300 танків, 600-700 БМП та 500 гаубиць, аби вийти на рубежі 23 лютого.

Міністр оборони України Резніков пояснив, що Залужний мав на увазі лише одну операцію. Для повної перемоги та деокупації територій України станом на 1991 рік, тобто включно з Кримом, Донеччиною та Луганщиною, "звісно, треба більше техніки і озброєння, про що ми інформуємо наших партнерів".

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