РФ вже мріє про збиття українських F-16: яку зброю окупанти підтягнули до фронту

"АТЕШ" виявив зенітно-ракетний комплекс окупантів поблизу лінії фронту на Донеччині, призначений, найімовірніше, для полювання за F-16.
Партизанський рух "АТЕШ" повідомив про виявлення російського зенітно-ракетного комплексу "Бук-М2" у Волноваському районі Донецької області. Розвідники припускають, що ворог готується протидіяти новим українським винищувачам F-16.
Про це повідомляє рух "АТЕШ".
За інформацією українських партизанів, їхній агент визначив точне місце розгортання ракетного комплексу російських окупантів. Координати розташування ЗРК "Бук-М2" - 47,5337226, 37,2052414.
"Схоже, що у зв'язку з новими надходженнями в Україну винищувачів четвертого покоління F-16, окупанти змушені перекидати додаткові системи ППО ближче до лінії фронту", - зазначають у "АТЕШ".
Партизани наголошують, що продовжуватимуть спостереження за діяльністю ворога з метою виявлення цілей для подальшого знищення.
Нагадаємо, у Кремлі відреагували на інформацію про те, що Україна отримала перші винищувачі F-16. Днями інформація з'явилася у ЗМІ, але офіційно Київ про надходження літаків не заявляв.
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