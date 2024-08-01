РФ вже мріє про збиття українських F-16: яку зброю окупанти підтягнули до фронту

"АТЕШ" виявив зенітно-ракетний комплекс окупантів поблизу лінії фронту на Донеччині, призначений, найімовірніше, для полювання за F-16.

Партизанський рух "АТЕШ" повідомив про виявлення російського зенітно-ракетного комплексу "Бук-М2" у Волноваському районі Донецької області. Розвідники припускають, що ворог готується протидіяти новим українським винищувачам F-16.

Про це повідомляє рух "АТЕШ".

За інформацією українських партизанів, їхній агент визначив точне місце розгортання ракетного комплексу російських окупантів. Координати розташування ЗРК "Бук-М2" - 47,5337226, 37,2052414.

Росіяни підтягнули свої ЗРК ближче до фронту для полювання на українські F-16 / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

"Схоже, що у зв'язку з новими надходженнями в Україну винищувачів четвертого покоління F-16, окупанти змушені перекидати додаткові системи ППО ближче до лінії фронту", - зазначають у "АТЕШ".

Партизани наголошують, що продовжуватимуть спостереження за діяльністю ворога з метою виявлення цілей для подальшого знищення.

Нагадаємо, у Кремлі відреагували на інформацію про те, що Україна отримала перші винищувачі F-16. Днями інформація з'явилася у ЗМІ, але офіційно Київ про надходження літаків не заявляв.

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