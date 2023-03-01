Росіяни вже починають тікати з Крим до Росії — Федоров

Окупанти в тимчасово захопленому Криму починають тікати до Росії через страх перед українським контрнаступом.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти Криму здалека відчули запах смаженого: потроху почали бігти з поки що захопленого півострова на росію", - написав він у Telegram.

За словами Федорова з посиланням на Генштабу ЗСУ, останнім часом російські військові, що дислокуються у Перевальному, почали відправляти свої сім’ї до РФ. Хоча раніше окупанти у Криму готувалися до оборони - "завзято рили окопи".

"Схоже загарбники півострова виявилися кмітливішими за своїх "колег" на Запорізькому напрямку: зрозуміли, що краще втекти першими, ніж до них все одно дістануться наші ЗСУ", - додав Федоров.

Нагадаємо, у ніч проти 1 березня у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Близько 2:30 ночі сталася "бавовна" в районі Євпаторії. Окрім того, очевидці стверджують, що вибухи також були у селищі Чорноморське.

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