"Росіяни вже захопили Роботине, повністю знищивши його": Коваленко – про плани ворога до кінця літа

Окупанти вже йдуть у наступ в Запорізькій області. Вони захопили село Роботине у Токмацькій міській громаді Пологівського району Запорізької області, знищивши його вщент. Тепер росіяни докладають максимум зусиль, щоб до кінця літа було розв'язане питання з Роботинським виступом на Запорізькому напрямку.

Про це в ефірі "24 Каналу" сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Мета росіян – зрізати Роботинський виступ й вийти на межі, на яких вони були станом на травень 2023 року. Росіяни вже захопили село Роботине, повністю знищивши його", – зазначив Коваленко.

Тривають бої на напрямку на північ від Роботиного. Ворог докладає максимум зусиль, щоб до кінця літа було розв'язане питання з Роботинським виступом.

"Фактично перекидання сил та засобів відбувається для підсилення угруповання, яке зараз веде наступальні дії. Якщо їм вдасться виконати цю бойову задачу до кінця літа, то можна говорити про те, що противник після цього може спробувати відкрити Оріхівський напрямок. Тобто росіяни намагатимуться наступати вже на Оріхів", – пояснив Коваленко.

Нагадаємо, під час боїв на плацдармі у Кринках на лівому березі Дніпра у Херсонській області впродовж 9 місяців українські втрати становили понад 1000 людей. Про це повідомили журналісти видання "Слідство.Інфо".

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