Росіяни вже зруйнували в Україні лише інфраструктури на три річні бюджети нашої країни

Росіяни вже зруйнували в Україні лише інфраструктури на три річні бюджети нашої країни

600 мільярдів доларів - у таку суму фахівці оцінюють загальну шкоду економіці України через повномасштабну війну. І вона щодня зростає.

Армія окупанта прицільно гатить по об'єктах цивільної інфраструктури, руйнує бізнес, змушує тікати українців від обстрілів, йдеться в ТСН.

Україна – нескорена, хоча уражена майже трьома тисячами рашистських ракет, щодоби, кожна із зарядом за півтони небезпечного тротилу. Абсолютна більшість - впала на мирні міста і села. Десять українських областей - постраждали від активних бойових дій. Звільнені 1027 міст, в окупації - більше двох тисяч, сотні з них путінська армія перетворила на попіл.

Виміряти точні збитки важко. За оцінку прямої шкоди нині взялась команда Київської школи економіки разом із державними структурами. За їхніми підрахунками - за 130 діб Росія зруйнувала інфраструктури на 100 мільярдів доларів. У мирний час Україна три роки жила б на ці гроші. Чотири роки знадобиться Україні, щоб відбудувати наново знищені росіянами 24 тисячі кілометрів доріг - це половина довжини екватора. Через дії окупантів триста п’ять мостів впали і вони були не просто інженерними спорудами, вони зшивали країну. Наразі ж міста і села відрізані одне від одного.

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На залізничній дорозі масштаби руйнувань вражають не менше. За час повномасштабної війни було пошкоджено 1600 об’єктів протяжністю в 3400 кілометрів на суму понад два мільярди доларів. Це колії, підстанції, засоби зв’язку. Частини майна - на окупованих територіях. В «Укрзалізниці» вважають їх втраченими.

Через вторгнення Росії затихли порти та замовкли двигуни пасажирських літаків. В економічному вимірі - це колосальні втрати. 12 аеропортів - опинились під ворожим прицілом. У Дніпрі - знищили тільки-но зведені термінали та злітну смугу.

Те, що Росія прагне стерти будь-яку згадку про нас чітко підтверджують дані Мінкульту. Рашисти знищили історичних пам’яток більше, ніж загарбники під час Другої світової. Найбільше дісталось Харківщині, потім йде Донеччина, включно з Маріуполем. Ще 76-ть епізодів зафіксовано на Київщині. Загалом, 407 воєнних злочини російської армії проти культурної спадщини України.

Є докази знущання над мирним населенням. За Женевськими конвенціями - лікарні недоторкані. Втім, рашистів це не зупиняє. За чотири місяці війни - зруйновано вщент 118 українських лікарень. Ще 628 пошкоджені. Загальна сума збитків - мільярд долларів. І це не рахуючи дорогвартісного обаднання, яке росіяни банально вкрали.

Майже дві тисячі шкіл потрапили під ворожі снаряди. 215 закладів освіти зруйновані повністю. Сто вісімнадцять тисяч учнів більше ніколи не сядуть там за парти. Ще мільйон, переважно на Харківщині, Донеччині, Чернігівщині та Київщині чекатимуть - поки стіни відновлять.

На автоцвинтарі в Ірпіні - 20 частина знищених окупантами цивільних авто. Загарбники залишили без колес сто п’ять тисяч автовласників.

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Найбільший біль - нерухомість. Втратили більше, ніж побудували за останні 5 років: 17 тисяч багатоповерхівок і 107 тисяч приватних будинків більше не придатні для життя. Російськ агресія позбавила 900 тисяч родин даху над головою.

А це три з половиною мільйони українців, що ризикують залишитись без тепла взимку. Все ускладнюється ще й тим, що Росія прицільно нищить ту інфраструктуру, яка це тепло постачає. Більше трьох сотень котелень - пошкоджені. Три теплоелектроцентралі треба будувати з нуля, вже шість ТЕС потребують ремонту. Найбільша атомна електростанція - в окупації і працює на півтора блоки замість шести.

Цю зиму українці протримаються - в уряді докладають усіх зусиль. Споживання енергоресурсів дійсно впало, але це означає, що бізнес став. Окупанти зруйнували 20 торгових центрів, 198 об’єктів складської інфраструктури, майже три тисячі супермаркетів. Через війну майже половина підприємств стала.

Втім, війна забирає у нас найбільш цінний капітал - людей. За даними ООН, з України виїхало 7 мільйонів українців. Прикордонна служба звітує, наших в’їжджає більше, ніж перетинають державну межу. Однак, це лише третина біженців. Українки не поспішають повертати дітей туди, де над головами літають російські ракети.

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