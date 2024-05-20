Росіяни "взяли" Роботине тричі за останній тиждень, але їх там немає - Плетенчук

Втрат позицій ЗСУ в районі населеного пункту Роботине не було. Однак росіяни посилили тиск на цій ділянці, продовжуючи безрезультатно штурмувати населений пункт потягом останнього тижня.

Про це повідомив очільник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

"Минулої доби на Роботине взагалі штурмів не було. Старомайорське — було три, Кринки — було шість", — зазначив спікер.

З його слів, росіяни вже протягом кількох останніх тижнів стверджують про нібито взяття Роботиного. За останній тиждень вони "окуповували" його вже тричі. Але це неправда, хоча ситуація там складна.

"Воно прострілюється фактично наскрізь, з обох боків. Але вони його не зайняли. Тому ця інформація дійсності не відповідає. Принаймні, воно точно перебуває під нашим вогневим контролем. Це як мінімум. І росіян там нема так само", — запевнив Плетенчук.

Раніше стало відомо, що російські війська збільшили тиск у Запорізькій області на Оріхівському напрямку. Водочас це може бути не пов'язане напряму з активізацією окупантів на Харківщині. Загалом російське угруповання на південному напрямку залишається без змін.