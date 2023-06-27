Росіяни взяли тактичну паузу: у ЗСУ розповіли, чи готує РФ нову масовану атаку

Країна-агресорка Росія взяла певну тактичну паузу після низки масованих атак по Україні. Її росіяни використовують для розвідки. Це є свідченням того, що підготування до нового масованого обстрілу вже ведуться.

Про це під час телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Вона наголосила, що українці сьогодні відчули певний нічний спокій. За словами Гуменюк, після певних масованих атак окупанти беруть тактичну паузу, щоб перепланувати свої дії.

"Потужності в них ще є. Запаси вони поповнили, зокрема і дронові. І це говорить про те, що масовані нічні атаки будуть повторюватися. Але присипати пильність, що це буде тільки вночі не можна. Ми маємо бути напоготові. Ворог підступний і буде шукати для себе перемог там, де може їх хоча б інсценувати", - зазначила Гуменюк.

Як повідомлялося, станом на ранок вівторка, 27 червня, у Чорному морі кораблеве угруповування армії РФ досить "скромне". Ракетоносіїв на чергуванні зараз нема. Втім, зауважують представники ЗСУ "достатньо дві-три години, щоб вони повернулися і були готові завдати удару".

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