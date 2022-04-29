Росіяни, які захоплювали АЕС та помічниця ватажків "ДНР": СБУ затримала окупантів та колаборантів

СБУ затримала російських окупантів, які брали участь у захопленні Південноукраїнської АЕС та помічницю ватажків фейкової "ДНР"
Також спецслужба повідомила про підозру двом самопроголошеним "керівникам" Херсонської міської та обласної адміністрацій.
Про це повідомляє СБУ.
Так, у Дніпропетровській області СБУ затримала помічницю ватажків фейкової "ДНР". Терористка відповідала за медійну розкрутку ватажків терористів та готувала постановочні сюжети для росЗМІ.
Також на Миколаївщині затримали трьох російських військових, які ховалися в покинутих будівлях поблизу Вознесенська. Вони входили до угруповання, яке намагалося захопити Південноукраїнську АЕС.
А у Луганській області викрито голову суду у тимчасово окупованому Новоайдарську, який співпрацював з окупантами.
Також встановлено особи ще низки окупантів з 15-ої бригади центрального військового округу РФ, які чинили звірства у Богданівці.
Нагадаємо, Росія не припиняє ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Окупанти продовжують наступальні дії у Східній операційній зоні, аби отримати повний контроль над територією Донецької і Луганської областей.
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