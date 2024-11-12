Росіяни йдуть по тілах своїх: комбат розповів про ситуацію біля Куп'янська і втрати РФ

Ситуація на Харківському напрямку складна, але контрольована українськими військовими. Армія РФ зазнає втрат, але, незважаючи на це, намагається просуватися вперед.

Про це заявив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко у коментарі "24 Каналу".

Куп'янський напрямок є одним з пріоритетних для росіян. Зокрема, окупанти прагнуть розширяти плацдарм та рухатися у напрямку Колесниківки. Втім, за словами Федоренка, супротив Сил оборони є дуже сильним. Зокрема, було підраховано, що у невеликій посадці протяжністю 200 метрів вдалося ліквідувати 120 загарбників. Наразі підрахунок тіл триває.

"Це ми ще не рахуємо тих, які загинули в укриттях, які присипані землею, сміттям, гіллям. Лише уявіть, яка інтенсивність штурмових дій противника, що вони буквально йдуть по тілах своїх, але намагаються виконати завдання", - розповів Федоренко.

На Харківщині армія РФ активно використовує авіацію. Військовий каже, що росіяни мали завдання - вийти на селище Куп'янськ-Вузловий та закріпитися там до 1 листопада, аби зайняти плацдарм на лівобережжі річки Оскіл. Однак окупантам не вдалося це зробити, а тому терміни перенесли до Нового року.

"У 2022 році, коли ми форсували (річку Оскіл - Ред.)у межах Харківського контрнаступу. Це було дуже складне випробування. Щобільше на той час не були настільки розвинені безпілотні системи, які зараз дають можливість високоточно нищити ворога", - зазначив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес".

Втім, ворогу все ж таки вдалося частково закріпитися в Кругляківці. Наразі українські захисники намагаються їх звідти вибити.

Як повідомлялося, станом на ранок 12 листопада 2024 року ЗСУ знищили 712 610 солдатів армії РФ. Зокрема, за минулу добу ліквідовано ще 1950 військових.

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