"Росіяни їх дуже бояться": у ГУР підтвердили встановлення ракет на дрони Magura

Ударні дрони Magura, оснащені ракетами, вже використовувалися під час операцій в Чорному морі.

У Головному управлінні розвідки МО України підтвердили, що одна з модифікацій морського надводного дрона Magura обладнана ракетами класу "повітря–повітря" Р-73.

Про це пише пресслужба ГУР.

Р-73 – ракети радянського виробництва класу "повітря-повітря" з інфрачервоною системою самонаведення.

Як зазначили в ГУР, оснащені такими ракетами ударні морські дрони Magura вже використовувались під час бойових операцій на Чорному морі, і це стало серйозним фактором страху й ризику для російської авіації.

"Такі розробки ефективні – росіяни їх дуже бояться. Коли вони їх бачать, то бояться навіть підлітати. А унікальність в тому, що такого ні в кого немає. [...] Це озброєння вже встановлене, і воно буде давати свої результати", - розповів командир спецпідрозділу ГУР Group 13 з позивним "Тринадцятий".

Ударні морські дрони Magura уже довели свою ефективність: позбавили Росію домінування в акваторії Чорного моря та знизили загрози для України.

"Чорноморський флот РФ за підтримки авіації та інших компонентів тиснув і намагався створювати додаткові загрози для України, наших Сил безпеки і оборони: зокрема, загрози десантних операцій. Морські дрони, насамперед – Magura V5, стали такою асиметричною відповіддю, яку ворог досі не може наздогнати", - розказав представник розвідки України Андрій Юсов.

Нагадаємо, Росія розпочала патрулювати Чорне море підводними човнами – експерт назвав причину (відео).

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