Росіяни ймовірно готують теракт у лікарні на окупованій території - ЦНС

Російські військові мають намір здійснити обстріл однієї з лікарень на окупованій Луганщині для того, щоб звинуватити у цьому Збройні сили України. За інформацією підпілля, росіяни планують вдарити по відділенню з цивільними.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупаційна адміністрація ворога на тимчасово окупованих територіях Луганщини має серйозне проблеми з настроями місцевого населення. Ключовим є загострена гуманітарна криза в регіоні. Однією із причин є перехід цивільних медичних закладів на обслуговування російських військових. Зокрема простих мешканців просто виганяють з лікарень або відмовляються надавати послуги", - пояснили в ЦНС.

Мешканців тимчасово окупованої території закликають бути максимально уважними біля об’єктів цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, Росія планує мобілізувати школярів на окупованих територіях. Окупанти складають списки дітей, щоб мобілізувати на війну одразу після випуску зі школи.

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