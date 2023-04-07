Росіяни, ймовірно, захопили західний берег річки Бахмутка — Жданов

Водночас російські пабліки дають інформацію про те, що росіяни дещо відводять свої сили біля Вугледару в бік Волновахи та на Авдіївському напрямку вони теж дещо забирають свої сили. Британська розвідка заявила про те, що росіяни дещо просунулися і, можливо, за їхніми даними, захопили західний берег річки Бахмутка.

В ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов розповів, що відбувається на цих чотирьох напрямках.

“Зі всіх напрямків, на мій погляд, треба виділити два — Авдіївський і Бахмутський. Там найбільш активні бойові дії і там є рух лінії бойового зіткнення. На решті напрямків йдуть дуже запеклі, але опозиційні бої. Вони намагаються атакувати, ми відбиваємо атаки. Куп’янський напрямок взагалі випав, тому що вони почали зосереджувати артилерію там для того, щоб малими силами за рахунок артилерії створити цей вогневий вал і спробувати просунутися в напрямку Куп’янська. Але наша артилерія попрацювала, в районі Сватового погоріли склади з боєприпасами і зараз російська артилерія мовчить”, - розповів Олег Жданов.

За його словами, з ситуацією в Бахмуті - все зрозуміло. Зараз вже закінчуються бійці “Вагнера” і вони вводять туди 98-му повітряно-десантну дивізію.

“Вона перехоплює ініціативу і починає штурмові дії проти наших військ. Ми поступово відходимо за рахунок не стільки бойових дій, скільки за рахунок того, що вони просто людським натовпом видавлюють нас. Зараз запеклі бої вже йдуть на західній частині за центром. Центр перейшов під контроль, на жаль, російських військ. Основний напрямок їхніх штурмових дій — в напрямку залізничної станції. Але ми дуже добре тримаємо там фланги, будь-які спроби наступати на флангах, щоб перерізати трасу або з півночі просунутися в бік оточення, ми блокуємо, відбиваємо і надійно тримаємо оборону”, - додав військовий експерт.

Також він підкреслив, що в самому місті бої йдуть запеклі, але ворог потрохи просувається в бік західної околиці. В Авдіївці ж з військової точки зору відбуваються дуже цікаві події. Окупанти розуміють, що Авдіївку штурмом не взяти і другого Бахмуту вже не буде.

“До речі, в самій Авдіївці є ділянки фронту, які тримаються що з 24 лютого 2022 року. Тому вони одразу спробували обійти з півночі і півдня, щоб спробувати оточити. На півночі ми нанесли доволі серйозне ураження і вони зупинилися, а на півдні періодично відбуваються атаки. Атаки залежать від того, коли вони підвезуть “свіже м’ясо”. Як тільки прибуває резерв, через день-два починаються масовані атаки. З останнього треба відмітити, що позавчора в Авдіївці на південному фасі вони спробували атакувати наші позиції за допомогою бронетехніки. Але тут спрацював наявний приклад того, наскільки ефективний міномет в боротьбі з піхотою”, - наголосив Жданов.

Експерт каже, що наші мінометники фактично знищили піхоту, а потім почалася робота щодо знищення бронетехніки. З розповідей свідків, з поля бою ніхто не пішов. Всі росіяни і вся техніка залишилися там догорати.

“Зараз ми будемо очікувати резерв і чергових хвиль. Але поки ситуація навколо Авдіївки трохи стабілізувалася. Наш Генштаб, до речі, називає це проведенням стабілізаційних заходів. В Мар’їнці позиційні бої йдуть дуже жорстокі і фактично деякі райони чи квартали населеного пункту переходять з рук в руки і це відбувається вже протягом декількох місяців. Великого просування хоча б в один бік там немає. Постійно рухається фронт, але не сильно — в межах декількох сотень метрів”, - розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, що для вдалого контрнаступу Збройних сил необхідно завоювати перевагу в повітрі над російськими окупантами.

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