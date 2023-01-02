Росіяни його боялися: на Донеччині загинув гранатометник із Полтавщини

З Героєм попрощаються в його рідних Лубнах.

На війні з російськими окупантами в Донецькій області загинув уродженець Полтавщини, головний сержант Роман Яременко, нагороджений низкою військових відзнак, зокрема, орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Про це інформують місцеві ЗМІ.

Уродженець Лубен Полтавської області захищав Батьківщину від ворога від 2016 року. Від початку повномасштабного вторгнення РФ уся родина Романа стала на захист України.

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Брат і батько Героя служать у Збройних Силах України, мама активно займається волонтерством.

Відомо, що Роман служив гранатометником, командиром БМП та головним сержантом в батальйоні однієї з бригад. Поранення несумісні із життям 29-річний захисник отримав поблизу населеного пункту Катеринівка, Мар’янського району Донецької області 29 грудня 2022 року.

Прощання з Героєм відбудеться в його рідних Лубнах. Дата та час наразі невідомі.

"Романа дуже боялись вороги та розміщували інформацію про нього на своїх сайтах, як про такого, який їм загрожує. Відважний воїн - Роман Олександрович носив позивний "Поет", бо мав тонку, поетичну натуру, писав вірші. Він розпочав писати книгу, закінчити яку, на жаль, не встиг…Доземний уклін тобі, Воїне. Дякуємо за життя", - йдеться в повідомленні.

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Захисник України був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня, почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України "За взірцевість у військовій службі"; нагрудним знаком "За зразкову службу"; нагрудним знаком "Ветеран війни"; нагрудним знаком 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців "Україна або смерть".

Нагадаємо, відомий військовослужбовець Валерій Маркус заявив, що загиблих українських захисників недоречно називати на російський (радянський) манер "Груз 200" або "200-й", адже це знецінює ту найвищу ціну, яку воїни заплатили за кожного з нас. У його бригаді вживатимуться терміни "загиблий" або "на щиті" і не "300-й", а "поранений".

Раніше 25-річна парамедикиня Катерина, яка під ворожими кулями рятує життя інших ціною власного, каже, що для неї перемога буде і сумною, бо вона дуже чітко бачить, яку ціну ми за неї платимо.

Щиру розповідь "госпітальєрки" Катерини Галушки про біль втрат, страхи і виклики та гендерні стереотипи на війні читайте за цим посиланням.

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