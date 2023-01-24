Росіяни з артилерії і мінометів вдарили по Харківщині: поранено людей

Російські війська вдень 24 січня з артилерії обстріляли село Липці на Харківщині. У результаті атаки РФ двоє цивільних поранено.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Поранено, за даними посадовця, чоловіка та жінку. У них осколкові поранення.

"Сьогодні окупанти здійснили артилерійський обстріл села Липці Харківського району. Поранення отримали двоє цивільних людей: 59-річний чоловік та 46-річна жінка. Обоє госпіталізовані з осколковими пораненнями. Стан – середній", - розповів керівник області.

Крім того, окупанти обстріляли з мінометів та артилерії населений пункт Стрілеча. Минулося, на щастя, без постраждалих.

Нагадаємо, зранку 24 січня війська РФ обстріляли Куп'янськ Харківської області. Окупанти влучили у житлові будинки цивільних людей. У результаті атаки російських загарбників сталися масштабні пожежі.

За 23 січня росіяни продовжували масовано обстрілювати прикордонні населені пункти у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах. У результаті обстрілів РФ багато руйнувань цивільних об'єктів, поранено людину.

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