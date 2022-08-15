Росіяни з артилерії обстріляли Харків: Терехов розповів подробиці

Російські окупанти у понеділок, 15 серпня, з артилерії обстріляли Харків.

Під обстріли ввечері потрапив Київський район Харкова.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Харків знову під артилерійським обстрілом. Наразі Київський район. Прошу всіх бути обережними, дотримуватись правил двох стін", - написав Терехов.

Зазначимо, що у Харкові о 23:02 знову оголосили про повітряну тривогу.

Нагадаємо, у Харкові снаряди прилетіли в будинок і на дитмайданчик, одна людина загинула, вісім поранено.

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