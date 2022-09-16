Росіяни з артилерії обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині: в прокуратурі розповіли подробиці та показали наслідки

Російські окупанти вночі 16 вересня вкотре обстріляли Дніпропетровщину. Пошкоджені приватні та багатоповерхові житлові будинки.
Росіяни з артилерії обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Окупанти пошкодили приватні дома та богатоповерхівки.
Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.
Під ворожим вогнем з реактивних систем залпового вогню опинилися приватні та багатоповерхові житлові будинки, будівля ліцею, дитячий садок, центр соціального обслуговування, місцеві підприємства, культурно-розважальний центр, лінії електропередач, газопровід.
Крім того, поранення отримали місцева мешканка.
“Також 15 вересня російські військові обстріляли зі ствольної артилерії село Велика Костромка Криворізького району. Пошкоджені приватні домоволодіння. В Апостолівській громаді постраждав місцевий мешканець. Чоловік поклав до багажника автомобіля знайдений касетний боєприпас, який здетонував. Внаслідок вибуху чоловік отримав осколкові поранення, його госпіталізовано до лікарні”, - розповіли в прокуратурі області.
Там також додали, що окупанти о четвер завдали ракетних ударів по Кривому Розі. Внаслідок обстрілу пошкоджено промислове підприємство та об’єкти гідротехнічної інфраструктури.
Нагадаємо, що є інформація, що у Херсоні загинув гауляйтер Єлісєєв.
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