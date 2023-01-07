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Росіяни з артилерії та мінометів обстрілювали Херсонщину: як минула доба

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни з артилерії та мінометів обстрілювали Херсонщину: як минула доба

Фото: Associated Press

Загинула одна людина.

Протягом минулої доби, 6 січня, російські війська 39 разів обстріляли територію Херсонщини. Зокрема, обласний центр окупанти атакували дев'ять разів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Російська армя атакувала мирні населені пункти з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Зокрема, у Херсоні під ударом опинилися житлові квартали міста. Снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки на територію та у будівлі, підрозділу пожежно-рятувальної частини.

Минулої доби через російські обстріли загинула одна людина - рятувальник. Крім того, семеро мешканців Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, протягом минулої доби окупанти атакували чотири населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів загинули двоє цивільних, ще сім людей поранено.  

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
674
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