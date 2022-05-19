Росіяни з артилерії та мінометів обстріляли прикордонні села на Сумщині - Генштаб

Росіяни з артилерії та мінометів обстріляли прикордонні села на Сумщині - Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Сіверському напрямку.

Там росіяни продовжують обладнання додаткових вогневих позиції та захисних споруд у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 19 травня.

З метою уточнення розташування українських підрозділів, позицій артилерії і маршрутів висування ворог здійснював повітряну розвідку за допомоги безпілотників.

Окупанти обстріляли із артилерії та мінометів прикордонні населені пункти Сумської області: Есмань, Сопич та Середина-Буда.

Нагадаємо, що 19 травня окупанти обстріляли з території Росії село Старі Вирки Сумського району Сумської області.

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