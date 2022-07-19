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Росіяни з артилерії та РСЗВ обстріляли Сумщину та Чернігівщину – Генштаб

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Росіяни з артилерії та РСЗВ обстріляли Сумщину та Чернігівщину – Генштаб

Фото: Associated Press

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на північних рубежах нашої країни

На Сіверському напрямку російські окупанти вкотре обстріляли територію Чернігівщини та Сумщини.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 19 липня.

Так, зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню з території РФ окупанти обстріляли Миколаївку Чернігівської області та Заруцьке, Журавку, Білопілля,  Іскрисківщину, Миропілля, Есмань і Вовківку на Сумщині.

За інформацією Генштабу, поки немає ознак, що білоруська армія все ж наважился на вторгнення в Україну

"На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в діяльності збройних сил Білорусі не відзначається. Завершується ротація підрозділів, які задіяні до прикриття ділянки білорусько-українського кордону", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ТрО Волині застерігає білорусів від вторгнення до України.

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