Росіяни з артилерії вдарили по підрозділу ДСНС у Херсоні: є загиблі та поранені рятувальники (фото)

Серед рятувальників є жертви.
Російська армія з артилерії обстріляла підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсоні. Є загиблі та поранені.
Про це 6 січня повідомив голова ДСНС Сергій Крук.
Це друга пожежна частина за два дні, яку обстріляв ворог, порушуючи всі принципи і норми міжнародного права.
"Росіяни в черговий раз підтвердили той факт, що довіряти їм не можна", - написав голова ДСНС.
Напередодні росіяни обстріляли пожежну частину в Херсоні. Унаслідок удару будівля зазнала пошкоджень, люди не постраждали.
Читайте також: