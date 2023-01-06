Росіяни з артилерії вдарили по підрозділу ДСНС у Херсоні: є загиблі та поранені рятувальники (фото)

Російська армія з артилерії обстріляла підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсоні. Є загиблі та поранені.

Про це 6 січня повідомив голова ДСНС Сергій Крук.

Це друга пожежна частина за два дні, яку обстріляв ворог, порушуючи всі принципи і норми міжнародного права.

"Росіяни в черговий раз підтвердили той факт, що довіряти їм не можна", - написав голова ДСНС.

Напередодні росіяни обстріляли пожежну частину в Херсоні. Унаслідок удару будівля зазнала пошкоджень, люди не постраждали.

Фото: Сергій Крук

Фото: Сергій Крук

Фото: Сергій Крук

Фото: Сергій Крук

Фото: Сергій Крук

Фото: Сергій Крук

У Києві під час ліквідації атаки дронів постраждали два рятувальники - голова ДСНС Сергій Крук

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