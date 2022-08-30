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Росіяни з артилерії знову обстріляли Харків: у багатоповерхівці спалахнула пожежа

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Росіяни з артилерії знову обстріляли Харків: у багатоповерхівці спалахнула пожежа

Фото: Олег Синєгубов

Російські окупанти у вівторок, 30 серпня, артилерією обстріляли Харків.

Через ворожі обстріли у місті спалахнула багатоповерхівка. 

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. 

"Артобстріл Київського району. Декілька "прильотів". Пожежа у багатоповерхівці", - написав Терехов. 

Нагадаємо, Росія вранці 30 серпня обстріляла центральну частину Харкова з артилерії. За попередньою інформацією, зафіксовано вісім прильотів. Є загиблі та постраждалі.

Внаслідок ранкового обстрілу окупантами Харкова кількість поранених зросла до 11. Жертвами ворожої атаки стали четверо людей.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
927
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