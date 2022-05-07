Росіяни з авіації обстріляли Бахмут та вбили щонайменше одну людину: яка ситуація у Донецькій області

Росіяни з авіації обстріляли Бахмут та вбили щонайменше одну людину: яка ситуація у Донецькій області

За ніч російські окупанти в Донецькій області здійснювали масові обстріли по всій лінії фронту і удари по містам в тилу.

Найбільше від російської зброї сьогодні постраждав Бахмут – там росіяни здійснили авіаобстріл.

Про це 7 травня повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Точно відомо про одного загиблого і є підстави вважати, що підсумкова кількість жертв буде вищою. В місті (ред. - Бахмуті) повністю зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено – 11 будинків та приміщення кількох підприємств", - наголосив він.

Кириленко також зазначив, що в Малотаранівці під Краматорськом поранення отримали 2 людини, пошкоджено 7 житлових будинок, крамницю і клуб. По Дружківці росіяни завдали авіаудару – пошкоджено 4 багатоповерхівки, школу, автостоянку і приміщення підприємства. На щастя, інформації про постраждалих немає.

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Щонайменше одна людина зазнала поранень у Дробишевому під Лиманом. Під вогнем також Костянтинівка – там наслідки обстрілів уточнюємо. Всю ніч тривали обстріли на Світлодарському та Очеретинському напрямках. В Очеретиному частково перебито електропостачання.

Очільник області також додав, що під ранок 7 травня росіяни спробували атакувати на Авдіївському та Мар’їнському напрямках – обидві атаки наші ЗСУ відбили. На Мар’їнському напрямку росіяни залучали авіацію, на Авдіївському – працюють "Гради".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 73-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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