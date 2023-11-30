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Росіяни з безпілотника вдарили по Бериславу на Херсонщині: в людей тяжкі поранення і контузії

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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Росіяни з безпілотника вдарили по Бериславу на Херсонщині: в людей тяжкі поранення і контузії

Російський безпілотник, ілюстративне фото / Фото: Associated Press

Російські окупанти з безпілотника атакували цивільних у Бериславі на Херсонщині.

У Бериславі Херсонської області 30 листопада росіяни вдарили поблизу адміністративної будівлі. Є тяжко поранені.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 14:00 окупанти скинули вибуховий предмет поблизу адміністративної будівлі. 22-річний хлопець отримав вибухову травму, контузію та поранення ноги.  Тяжке поранення шиї та голови діагностували у 37-річного чоловіка. Нині потерпілі знаходяться у лікарні. Їм надають медичну допомогу", - повідомили в ОВА.

Нагадаємо, російські війська обстріляли село Дар’ївка Херсонської області в ніч проти 30 листопада, поранивши чотирьох людей.

Крім того, 30 листопада російська армія з артилерії обстріляла Садове поблизу Херсона. Загинули троє людей.

Це сталося на тлі інформації Інституту вивчення війни (ISW), що українські сили на лівому березі Дніпра у Херсонській області просунулися біля Кринок.

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Дата публікації
Перегляди
296
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