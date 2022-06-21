РФ з дронів-камікадзе "накрила" Сумщину: 4 поранених, двоє з яких - у важкому стані

РФ з дронів-камікадзе "накрила" Сумщину: 4 поранених, двоє з яких - у важкому стані

Російські окупанти атакували територію Краснопільської громади з дронів-камікадзе.

Сьогодні, 21 червня, російські окупанти продовжували обстрілювати територію Сумської області. Внаслідок атак ворога є поранені.

Про це розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Так, росіяни обстріляли Краснопільську громаду. Сьогодні вдень було 4 обстріли з мінометів та інших видів зброї. Усього на території громади нарахували 42 прильоти.

Пошкоджені будинки, господарські споруди, школа та сільська рада.

"Затишний парк у одному з населених пунктів громади знищений ворожими снарядами. На щастя та на диво ніхто з людей під час обстрілів не постраждав", – зазначив Живицький.

Проте вдруге окупанти атакували територію громади з дронів-камікадзе. Внаслідок удару четверо людей поранені, з них двоє у тяжкому стані в лікарні. Також пошкоджена автівка.

Нагадаємо, що на Сумщині РФ "денацифікувала" ферму з коровами, десятки тварин постраждали (фото).

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