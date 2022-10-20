Росіяни з гелікоптерів обстріляли село у Харківській області: поранено чоловіка

У селі також пошкоджено два будинки та господарські будівлі.

Російські окупаційні війська 20 жовтня з гелікоптерів обстріляли село Золочівської громади Харківської області, у результаті чого є поранений.

Про це заявив голова громади Віктор Коваленко, інформує Суспільне.

Зазначається, що внаслідок обстрілів РФ у селі Івашки пошкоджені також два будинки і господарчі споруди.

Також читайте Чотири ракетних та 11 авіаударів: у Генштабі розповіли про обстріли України

"Об 11:30 внаслідок обстрілів села Івашки з гелікоптерів поранення отримав чоловік 1991 року народження. Його доправлено до обласної лікарні", - сказав посадовець.

У коментарі місцевому виданню "Слобідський край" Віктор Коваленко додав, що росіяни обстрілюють громаду щодня.

"Вчора, наприклад, Басове обстріляли, позавчора у Світличне прилетіла ракета С-300, але, слава Богу, без пошкоджень. Під ворожий удар потрапляють Гур’їв Козачок, Басове, Одноробівка, Світличне, Калинове, Івашки", - розповів він.

Також читайте Росіяни сім годин обстрілювали Оріхів на Запоріжжі: поранено вісім осіб

Водночас, Коваленко зауважив, що у громаді попри атаки відновлюють інфраструктуру, електро- та газопостачання, вже є мобільний зв'язок.

Зауважимо, що село Івашки розташоване безпосередньо на кордоні з Росією.

До слова, за даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, ЗСУ продовжують наступальні дії на території Харківщини. За останні 6 днів звільнили 19 населених пунктів. А від вересня українські військові прогнали окупантів з 544 населених пунктів області. На сьогодні під тимчасовою окупацією залишається тільки 1,8% території області – це 32 населені пункти.

Нагадаємо, СБУ опублікувала відеозапис із Харківщини, де російські окупанти у вересні розстріляли колону автомобілів із цивільними. На кадрах з місця скоєного Росією теракту – низка обстріляних та згорілих авто, а також тіла людей.

Читайте також: